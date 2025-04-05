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5 апреля, 03:58

Пять французских теннисистов дисквалифицированы за договорные матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
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Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) сообщило, что пять французских теннисистов были наказаны за нарушения Антикоррупционной программы тенниса.

Ранее глава занимавшегося организацией договорных матчей синдиката Григор Саргсян получил пять лет тюрьмы, а ряд теннисистов — длительные дисквалификации.

38-летний Янник Тивант был пожизненно дисквалифицирован. Он признался в подтасовке 22 матчей в период с 2017 по 2018 год, в том числе 16 своих собственных. Тивант также был оштрафован на 75 тысяч долларов и должен выплатил 37 400 евро в счет возмещения ущерба.

28-летний Томас Брешемье дисквалифицирован на 7 лет и 6 месяцев после того, как признался в подтасовке 11 матчей в период с 2017 по 2018 год. Брешемье также был оштрафован на 40 тысяч долларов, из которых 27 500 долларов условно. Его дисквалификация закончится 11 августа 2032 года.

29-летний Габриэль Пети был отстранен на 6 лет и 6 месяцев, а также оштрафован на 35 тысяч долларов. Пети фактически отказался от права на слушание и признал ответственность за 7 договорных матчей в период с 2017 по 2018-й. Дисквалификация спортсмена закончится 20 сентября 2031-го.

29-летний Томас Сетоджи дисквалифицирован на 10 лет и оштрафован на 20 тысяч долларов, а также должен выплатить компенсацию в размере 5500 евро. Он был признан виновным в подтасовке трех матчей в 2017 году и в том, что не сообщил о коррупционном сговоре в 2018 году. Дисквалификация игрока закончится 31 марта 2035 года.

28-летний Уго Даубиас был отстранен на два года и оштрафован на 15 тысяч долларов. Он признался в подтасовке двух матчей в 2017 году. Дисквалификация Даубиас закончится 20 марта 2027 года.

Во время отстранения игрокам запрещено играть, тренировать или посещать любые теннисные соревнования, разрешенные или санкционированные членами ITIA или любой национальной ассоциацией.

Источник: ITIA
Теннис
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