Пять теннисистов из России отбывают дисквалификацию за участие в договорных матчах

Пять теннисистов из России в настоящий момент отбывают дисквалификацию за участие в договорных матчах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Международного агентства по обеспечению честной игры в теннисе (International Tennis Integrity Agency).

По информации источника, четверо из этих теннисистов были дисквалифицированы пожизненно. Среди них Сергей Кротюк (с 2013 года), Андрей Куманцов (с 2014 года), Софья Дмитриева и Алия Мердеева (обе — с 2021 года). Россиянин Никита Гудожников был отстранен от спорта на 30 месяцев. Он получит возможность вернуться к профессиональной деятельности 4 августа 2023 года.

Всего за причастность к договорным играм на различные сроки дисквалифицированы 77 человек (игроки, тренеры, судьи), из них 39 — пожизненно.

Также отмечается, что три арбитра (один из Италии и два из Боливии) в настоящее время временно отстранены от тенниса. В отношении них проходят разбирательства.