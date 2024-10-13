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«Рафа просыпался и завтракал булочками с нутеллой». Пивоварова — о знакомстве с Надалем

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Анастасия Пивоварова рассказала о том, как познакомилась с молодым Рафаэлем Надалем.

«Он оставил очень теплые воспоминания о себе. Лично его знаю. Я тренировалась в Испании — полетела на US Open, на американскую серию, и получила травму. Единственный шанс восстановиться был благодаря физио Надаля. Рафа предоставил возможность поработать с ним. Было забавно, потому что максимально удобное место, где можно было сделать процедуры, — это его номер-люкс. Я приходила утром — Рафа еще только просыпался, завтракал булочками с нутеллой и звонил своей девушке Ческе. Было очень мило наблюдать его утренний ритуал. Конечно, восторгаешься его человеческими качествами. Тем, каким атлетом и чемпионом он стал», — рассказала Пивоварова в эфире шоу BetBoom Tennis.

10 октября Надаль объявил о завершении карьеры. Последним турниром в карьере 38-летнего испанца станет Кубок Дэвиса, который состоится в ноябре.

Надаль является рекордсменом по количеству побед на «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде (14), всего на его счету 22 титула турниров «Большого шлема». Испанец дважды побеждал на Олимпийских играх.

Теннис
Анастасия Пивоварова
Рафаэль Надаль

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