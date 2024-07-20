Надаль вышел в финал турнира в Бостаде

Сегодня, 16:23
Испанец Рафаэль Надаль победил хорвата Дуе Айдуковича в полуфинале турнира в Бостаде — 4:6, 6:3, 6:4.
Матч длился 2 часа 10 минут. 38-летний испанец реализовал за игру 6 брейк-пойнтов из 6. У Айдуковича — 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.
Надаль вышел в финал грунтового турнира в Швеции и сыграет за титул с победителем матча Тиаго Агустин Тиранте (Аргентина) — Нуну Боржеш (Португалия).
Бостад (Швеция)
Турнир ATP Nordea Open
Призовой фонд 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Рафаэль Надаль (Испания, WC) — Дуе Айдукович (Хорватия, Q) — 4:6, 6:3, 6:4