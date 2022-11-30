Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

30 ноября, 23:42

Рафаэль Надаль инвестировал в строительство ресторана в Катаре совместно с Криштиану Роналду

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль инвестировал в строительство ресторана в Катаре вместе со знаменитым португальским футболистом Криштиану Роналду, сообщает Mundo Deportivo.

Новое заведение располагается недалеко от столицы страны Дохи — на острове Аль-Маха в Лусаиле.

Проект принадлежит группе компаний Tatel, которая также ведет бизнес в Мадриде, Беверли-Хиллз и на Ибице.

Известно, что ресторан был открыт к началу чемпионата мира по футболу 2022 года. Общие вложения Надаля и Роналду оцениваются в сумму около 1 миллиона долларов.

Криштиану Роналду
Рафаэль Надаль
0
Читайте также
Дайте фигуристам заработать, как футболистам! Почему чемпионат России надо перенести?
Медведева и Щербакова больше не молчат об отношениях с Тутберидзе. Что нового мы узнали?
Совфед одобрил закон о дополнительных выходных родителям инвалидов
Кирби: США не поставляют Украине вооружения большой дальности во избежание эскалации
Эксперт увидел попытки Польши сорвать переговоры ЕС по потолку цен на нефть
Что происходит с медициной в Приангарье
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Испанского теннисиста Вердаско отстранили на два месяца за допинг