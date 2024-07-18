Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде

Испанец Рафаэль Надаль обыграл британца Кэмерона Норри во втором круге турнира в Бостаде — 6:4, 6:4.

Матч длился 1 час 44 минуты. Надаль за игру сделал 5 эйсов и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. Испанец во втором сете уступал со счетом 1:4.

Надаль вышел в 1/4 финала грунтового турнира в Швеции и сыграет с аргентинцем Мариано Навоне.

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Рафаэль Надаль (Испания, WC) — Кэмерон Норри (Великобритания, 5) — 6:4, 6:4