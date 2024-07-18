Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде

Сегодня, 18:25
Испанец Рафаэль Надаль обыграл британца Кэмерона Норри во втором круге турнира в Бостаде — 6:4, 6:4.
Матч длился 1 час 44 минуты. Надаль за игру сделал 5 эйсов и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. Испанец во втором сете уступал со счетом 1:4.
Надаль вышел в 1/4 финала грунтового турнира в Швеции и сыграет с аргентинцем Мариано Навоне.
Бостад (Швеция)
Турнир ATP Nordea Open
Призовой фонд 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Рафаэль Надаль (Испания, WC) — Кэмерон Норри (Великобритания, 5) — 6:4, 6:4