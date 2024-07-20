Надаль о первом финале с 2022-го: «Я очень счастлив, но все еще нахожусь в процессе восстановления»

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу над хорватом Дуе Айдуковичем (4:6, 6:3, 6:4) в полуфинале турнира в Бостаде.

«Здорово снова выйти в финал. Я выиграл четыре матча подряд — это то, что у меня не получалось сделать последние два года. С тех пор много чего изменилось, но я все еще нахожусь в процессе восстановления после операции на бедре в прошлом году.

Дела шли не лучшим образом, но я продолжаю бороться. Я сражаюсь весь турнир на пути к финалу. Такие матчи помогают мне совершенствоваться на корте. Я очень счастлив, посмотрим, смогу ли я играть еще лучше завтра», — цитирует 38-летнего испанца пресс-служба ATP.

Надаль вышел в финал турнира ATP впервые с июня 2022 года. Он сыграет за титул с победителем матча Тиаго Агустин Тиранте (Аргентина) — Нуну Боржеш (Португалия).