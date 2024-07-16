Надаль вышел во второй круг турнира в Бостаде

Сегодня, 18:48
Испанец Рафаэль Надаль победил шведа Лео Борга в первом круге грунтового турнира в Бостаде (Швеция) — 6:3, 6:4.
Матч длился 1 час 26 минут. Надаль сделал 5 эйсов и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов.
38-летний испанец провел первый матч после поражения немцу Александру Звереву в первом круге «Ролан Гаррос» 27 мая. Лео Борг является сыном легендарного теннисиста Бьорна Борга, который выиграл 11 турниров «Большого шлема».
За выход в четвертьфинал турнира в Бостаде 22-кратный победитель «мейджоров» сыграет с британцем Кэмероном Норри.
Бостад (Швеция)
Турнир ATP Nordea Open
Призовой фонд 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Рафаэль Надаль (Испания, WC) — Лео Борг (Швеция, WC) — 6:3, 6:4