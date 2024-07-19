Надаль пробился в полуфинал турнира в Бостаде

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл аргентинца Мариано Навоне в четвертьфинале турнира в Бостаде (Швеция) — 6:7 (2:7), 7:5, 7:5.

Игра продолжалась 4 часа 1 минуту.

Надаль сделал 1 эйс, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 10 брейк-пойнтов из 21. На счету Навоне ни одной подачи навылет, 3 двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 15.

В полуфинале 38-летний испанец сыграет с хорватом Дюже Айдуковичем.

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Рафаэль Надаль (Испания, WC) — Мариано Навоне (Аргентина, 4) - 6:7 (2:7), 7:5, 7:5