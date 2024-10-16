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Сегодня, 10:25

Надаль: «Уверен, что Синнер и Алькарас построят потрясающую карьеру»

Алина Савинова
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль поделился мнением об успехах итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.

«Они очень молоды, но уже добиваются удивительных результатов, выигрывают турниры «Большого шлема» и «мастерсы». Эти два парня делают что-то особенное. Я уверен, что, если они смогут избежать травм, то построят потрясающую карьеру», — сказал Надаль в интервью DAZN.

Также он отметил, что неуместно сравнивать нынешнее поколение теннисистов с предыдущим.

«Нам нужно позволить им создавать свое собственное соперничество и свою собственную историю. Им не нужны сравнения с нами», — добавил испанец.

23-летний Синнер является победителем двух турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии-2024 и US Open-2024). Всего он завоевал 18 титулов ATP (из них 17 — в одиночном разряде).

На счету 21-летнего Алькараса четыре победы в турнирах «Большого шлема» (Открытый чемпионат США-2022, Уимблдон-2023, 2024, «Ролан Гаррос»-2024) и 16 титулов ATP в общей сложности. В 2024 году он стал серебряным призером теннисного турнира на Олимпиаде в Париже.

 

 

Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
Янник Синнер

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