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Сегодня, 08:53

Надаль: «Мне грустно, что я не смогу соревноваться ни в Индиан-Уэллсе, ни в Майами»

Ана Горшкова
Корреспондент
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль прокомментировал свое снятие с «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами.

«Мне грустно, что я не смогу соревноваться ни в Индиан-Уэллсе, ни в Майами. Очень грустно не быть там. Буду скучать по всем своим фанатам из США, но надеюсь увидеть их позже в этом году, во время летних турниров», — написал Надаль в своих соцсетях.

Надаль получил травму во время матча с Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. Сообщалось, что на восстановление уйдет 6-8 недель.

В прошлом году на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Надаль добрался до финала, где уступил американцу Тейлору Фритцу.

Теннис
Рафаэль Надаль
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