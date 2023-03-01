Надаль: «Мне грустно, что я не смогу соревноваться ни в Индиан-Уэллсе, ни в Майами»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль прокомментировал свое снятие с «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами.

«Мне грустно, что я не смогу соревноваться ни в Индиан-Уэллсе, ни в Майами. Очень грустно не быть там. Буду скучать по всем своим фанатам из США, но надеюсь увидеть их позже в этом году, во время летних турниров», — написал Надаль в своих соцсетях.

Надаль получил травму во время матча с Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. Сообщалось, что на восстановление уйдет 6-8 недель.

В прошлом году на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Надаль добрался до финала, где уступил американцу Тейлору Фритцу.