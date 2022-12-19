Рафаэль Надаль проводит 900-ю неделю подряд в топ-10 рейтинга ATP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль проводит 900-ю неделю подряд в первой десятке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

19 декабря в обновленном рейтинге ATP Надаль занимает второе место, на его счету 6020 очков. 36-летний испанец вошел в топ-10 25 апреля 2005 года и с тех пор оттуда не выходил.

Надаль является рекордсменом по пребыванию в топ-10 рейтинга ATP, вторым по этому показателю является американец Джимми Коннорс (789 недель).

На счету Надаля 92 титулов под эгидой ATP. Он является рекордсменом по количеству выигранных турниров «Большого шлема» (22).