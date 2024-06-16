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Сегодня, 03:55

Надаль: «Я давно не чувствовал себя готовым тренироваться и играть так, как мне бы хотелось»

Ана Горшкова
Корреспондент
Рафаэль Надаль.
Фото Reuters
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Испанский теннисист, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль рассказал, что последние два года были для него трудными.

«Последние два года были трудными, я прошел через многие моменты, особенно после операции на бедре и проблем с животом. Травмы в Австралии, огорчили меня. Я уже давно не чувствовал себя готовым тренироваться и играть так, как мне бы хотелось, но есть положительная динамика в последнее время. Я приехал на «Ролан Гаррос», возможно, в лучший момент за последние два года», — приводит слова Надаля Punto de Break.

12 июня стало известно, что Надаль сыграет на Олимпиаде-2024 в Париже в одиночном разряде и в парном с Карлосом Алькарасом. На следующий день 38-летний испанец сообщил, что пропустит Уимблдон в 2024 году.

Теннис
Рафаэль Надаль
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