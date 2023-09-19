Надаль: «Иногда мне сложно спуститься по лестнице в собственном доме»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, как чувствует себя. У игрока была травма подвздошно-поясничной мышцы левой ноги.

«Живу ли я без боли? Нет, есть проблемы с ногой, иногда она очень болит, не дает мне спокойно жить. Иногда мне трудно спуститься по лестнице в собственном доме», — сказал Надаль в эфире Movistar.

Ранее дядя Надаля рассказал, что теннисист хочет вернуться на корт на Australian Open-2024.

В начале июня 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» перенес операцию на подвздошно-поясничной мышце левой ноги. Сообщалось, что процесс реабилитации.