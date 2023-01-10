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Сегодня, 11:49

Надаль: «Мне, конечно же, не хватает побед. Но подготовка идет неплохо»

Виталий Косик
Корреспондент
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своей форме перед стартом Australian Open-2023.

«Последние пару месяцев у меня не было возможности проводить много времени на корте, поэтому в начале сезона я проиграл два матча в Сиднее, но, честно говоря, я не могу жаловаться на подготовку. Мне, конечно же, не хватает побед. Но подготовка идет неплохо, я много тренируюсь, думаю, что нахожусь в хорошей форме. Теперь мне нужно продемонстрировать это в матчах, в официальных турнирах. Но я уверен в себе», — приводит слова Надаля Ubitennis.

Открытый чемпионат Австралии-2023 пройдет с 16 по 29 января.

Теннис
Australian Open
Рафаэль Надаль
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