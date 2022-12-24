Надаль: «Алькарас — особенный, он может стать великим теннисистом»

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль высказался о своем соотечественнике, первой ракетке мира Карлосе Алькарасе.

«Карлос Алькарас — особенный, и он игрок, который, я думаю, ознаменует эпоху. Обычно особенными называют теннисистов, которые просто слишком хороши для этого мира. Когда я говорю, что он особенный, я имею в виду, что он очень быстр, что очень сильно бьет по мячу, что у него прекрасная игра у сетки и отличный бэкхенд, и что Карлос даже способен стать по-настоящему великим теннисистом», — приводит слова Надаля Marca.

В 2022 году Алькарас выиграл Открытый чемпионат США и стал самый молодой лидер мирового рейтинга в истории среди мужчин.