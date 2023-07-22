Рамос-Виньолас вышел в финал турнира в Гштааде

Испанец Альберт Рамос-Вильонас обыграл второго «сеянного» серба Миомира Кецмановича в полуфинале турнира ATP в Гштааде (Швейцария) — 6:2, 6:3.

За титул испанец сыграет с победителем пары Педро Качин (Аргентина) — Хамад Медьедович (Сербия, Q).

35-летний Рамос-Виньолас вышел в первый финал турнира ATP в этом году. Он победил в последних двух финалах — в Кордобе (Аргентина) в феврале 2022 года и в Эшториле (Португалия) в 2021-м.

Гштаад (Швейцария)

Турнир ATP EFG Swiss Open Gstaad

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Миомир Кецманович (Сербия, 2) — 6:2, 6:3