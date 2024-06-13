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Сегодня, 20:51

Раонич обыграл Баутисту Агута и вышел в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе

Сергей Разин
корреспондент
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Канадский теннисист Милош Раонич во втором круге турнира в Хертогенбосе обыграл испанца Роберто Баутисту Агута со счетом 4:6, 6:2, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 48 минут. На счету 33-летнего канадца 25 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

В четвертьфинале Раонич встретится с первым сеяным Алексом Де Минауром из Австралии, который ранее обыграл бельгийца Зизу Бергса.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир ATP Libema Open

Призовой фонд 690 135 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Милош Раонич (Канада) — Роберто Баутиста Агут (Испания) — 4:6, 6:2, 7:5

Алекс Де Минаур (Австралия, 1) — Зизу Бергс (Бельгия, LL) — 7:5, 6:4

Милош Раонич
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