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Сегодня, 07:58

Медведев завершил сезон на пятом месте в рейтинге ATP, Рублев — восьмой

Игнат Заздравин
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновленную версию рейтинга по итогам сезона-2024.

Россиянин Даниил Медведев завершил сезон на пятом месте в рейтинге. В ноябре он уступил четвертую позицию американцу Тэйлору Фритцу. Медведев завершил в топ-10 пятый сезон кряду.

Также в десятке остался еще один россиянин Андрей Рублев. Он занимает восьмую позицию.

Лидером остается итальянец Янник Синнер, ставший победителем Итогового турнира ATP. Второе место занимает немец Александр Зверев. Третье — испанец Карлос Алькарас.

Рейтинг ATP

1. Янник Синнер (Италия) — 11830 очков;
2. Александр Зверев (Германия) — 7915;
3. Карлос Алькарас (Испания) — 7010;
4. Тэйлор Фритц (США) — 5100;
5. Даниил Медведев (Россия) — 5030;
6. Каспер Рууд (Норвегия) — 4255;
7. Новак Джокович (Сербия) — 3910;
8. Андрей Рублев (Россия) — 3760;
9. Алекс Де Минаур (Австралия) — 3745;
10. Григор Димитров (Болгария) — 3350...
19. Карен Хачанов (Россия) — 2410...
60. Роман Сафиуллин (Россия) — 923...
85. Павел Котов (Россия) — 655.

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев

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