Сегодня, 07:58
Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновленную версию рейтинга по итогам сезона-2024.
Россиянин Даниил Медведев завершил сезон на пятом месте в рейтинге. В ноябре он уступил четвертую позицию американцу Тэйлору Фритцу. Медведев завершил в топ-10 пятый сезон кряду.
Также в десятке остался еще один россиянин Андрей Рублев. Он занимает восьмую позицию.
Лидером остается итальянец Янник Синнер, ставший победителем Итогового турнира ATP. Второе место занимает немец Александр Зверев. Третье — испанец Карлос Алькарас.
Рейтинг ATP
1. Янник Синнер (Италия) — 11830 очков;
2. Александр Зверев (Германия) — 7915;
3. Карлос Алькарас (Испания) — 7010;
4. Тэйлор Фритц (США) — 5100;
5. Даниил Медведев (Россия) — 5030;
6. Каспер Рууд (Норвегия) — 4255;
7. Новак Джокович (Сербия) — 3910;
8. Андрей Рублев (Россия) — 3760;
9. Алекс Де Минаур (Австралия) — 3745;
10. Григор Димитров (Болгария) — 3350...
19. Карен Хачанов (Россия) — 2410...
60. Роман Сафиуллин (Россия) — 923...
85. Павел Котов (Россия) — 655.