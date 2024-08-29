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Сегодня, 16:53

Риндеркнех — о жаре на US Open: «Медведев сказал мне, что рано или поздно кто-нибудь умрет»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Французский теннисист Артур Риндеркнех пожаловался на сильную жару в Нью-Йорке, где проходит розыгрыш US Open.

«Нам дают шланг, из которого идет прохладный воздух, он очень помогает. Но этого недостаточно. Рядом лежали пакет со льдом и холодное полотенце, которое я клал на шею при каждой смене сторон. Я выпил, наверное, 15 литровых бутылок, то есть 15 литров воды! Я съел все, что мог, но в такую жару есть очень тяжело. Условия были экстремальными. У меня закислились мышцы обеих рук, бицепсы и трицепсы.

Я вызвал физиотерапевта, и к началу пятого сета сумел немного восстановиться. Жду, когда произойдет какой-нибудь инцидент. Мы бегаем по корту как цепные псы, никто ничего не отдает просто так. Мы не думаем, носимся, а при такой температуре это опасно. В нынешнем сезоне мячи стали гораздо медленнее, поэтому розыгрыши и матчи идут дольше. А паузы между очками все короче и короче! Даниил [Медведев] как-то сказал, что рано или поздно кто-то из теннисистов умрет. Не знаю насчет этого, но что-то должно случиться», — цитирует Риндеркнеха французская L'Equipe.

Француз вылетел с US Open после матча 2-го круга с россиянином Андреем Рублевым, уступив ему в 5 сетах (4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2). Рублев сумел отыграться, по ходу встречи уступая 0:2 по сетам, матч длился более 4 часов.

Источник: L'Equipe
Теннис
US Open
Андрей Рублев
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