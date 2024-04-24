Шевченко вышел во второй круг турнира в Мадриде и встретится с Алькарасом

Представитель Казахстана Александр Шевченко в трех сетах победил француза Артура Риндеркнеха в первом круге турнира в Мадриде. Встреча продолжалась 2 часа 19 минут и завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:3 в пользу Шевченко. Во втором круге «мастерса» в Мадриде 23-летний теннисист сыграет против третьей ракетки мира Карлоса Алькараса. Мадрид (Испания) Турнир ATP Mutua Madrid Open Призовой фонд 7 877 020 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Первый круг Александр Шевченко (Казахстан) — Артур Риндеркнех (Франция) — 6:4, 5:7, 6:3