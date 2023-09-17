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Сегодня, 16:57

Роддик: «Доминирование Джоковича и то, как он может раз за разом выигрывать, просто абсурдны»

Алина Савинова
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Бывший американский теннисист Энди Роддик считает, что серб Новак Джокович является лучшим теннисистом в мире.

«Доминирование Новака и то, как он может раз за разом выигрывать, просто абсурдны. Он, вероятно, самый стабильный игрок, который у нас когда-либо был в туре. Я бы не стал ставить против него ни при каких обстоятельствах. Невозможно привести аргументы против того, что он лучший за всю историю. Это все равно, что доказать гравитацию. Сейчас он сравнялся с Маргарет Корт по победам на турнирах «Большого шлема», но ему нужны все рекорды, поэтому он захочет завоевать 25 титулов», — приводит Tennis Up to Date слова Роддика.

36-летний Джокович является 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» и победителем 97 турниров АТР (96 в одиночном разряде). После Открытого чемпионата США сербский теннисист поднялся на первую строчку рейтинга АТР.

Источник: https://tennisuptodate.com/atp/hes-the-best-athlete-on-earth-right-now-says-roddick-on-djokovic
Теннис
Новак Джокович
Энди Роддик
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