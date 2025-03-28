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28 марта, 10:57

Роддик: «Думаю, Синнер по-прежнему пользуется уважением»

Сергей Ярошенко
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Бывшая первая ракетка мира американец Энди Роддик прокомментировал о возвращение итальянца Янника Синнера после дисквалификации за допинг.

«Синнер вернется в Риме, и его родная публика сойдет с ума. Учитывая поддержку и славу, которой он пользуется в Италии, я не уверен, что для его возвращения могло быть лучшее место. Я не думаю, что разговоры о его возвращении повлияют на него, потому что он живет с этим с US Open — 2024 и за это время выиграл два турнира. Думаю, он по-прежнему пользуется уважением людей, хотя я и не согласен с запутанной природой допинг-протоколов. Он вернется с боевым настроем», — цитирует Роддика SuperTennis.

В августе 2024-го стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол. 23-летний спортсмен был оправдан по делу о нарушении антидопиговых правил. Он доказал, что вещество попало в его организм после массажа, который физиотерапевт по неосторожности сделал ему без перчаток.

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Теннис
Энди Роддик
Янник Синнер
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