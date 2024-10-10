Федерер — Надалю: «Какая карьера! Я всегда надеялся, что этот день никогда не наступит»

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер отреагировал на завершение карьеры испанца Рафаэля Надаля.

«Какая карьера, Рафа! Я всегда надеялся, что этот день никогда не наступит. Спасибо тебе за незабываемые воспоминания и все твои невероятные достижения в любимой игре. Это была абсолютная честь для меня!» — написал Федерер в комментариях к заявлению Надаля.

Последним турниром 38-летнего испанца станет Кубок Дэвиса, который пройдет с 19 по 24 ноября в Малаге.

Надаль за карьеру одержал 22 победы на турнирах «Большого шлема», в том числе рекордные 14 раз выигрывал «Ролан Гаррос». Всего на его счету 92 титула в одиночном разряде, в том числе 36 «мастерсов».

Федерер завершил профессиональную карьеру в 2022 году. Его последним турниром стал Кубок Лэйвера. Он является 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», 6-кратным победителем Итогового турнира ATP. В общей сложности он выиграл 111 турниров ATP (из них 103 в одиночном разряде).