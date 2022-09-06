Роджер Федерер заявился на турнир в Базеле

Стали известны игроки, которые подтвердили свое участие в турнире в Базеле.

В заявочный лист турнира в вошли следующие теннисисты: Роджер Федерер, Карлос Алькарас, Феликс Оже-Альяссим, Лоренцо Музетти и Доминик Штрикер (wild card).

Турнир ATP 500 в Базеле не проводился последние два года. Действующим чемпионом является Федерер, который завоевал титул в 2019 году. 41-летний теннисист является 10-кратным чемпионом турнира в Базеле.

Соревнования на харде в этом году пройдут с 24 по 30 октября.

Федерер последний раз выходил на корт в июле прошлого года в рамках Уимблдона. На данный момент в активе швейцарца нет очков.