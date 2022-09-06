Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

6 сентября, 18:49

Роджер Федерер заявился на турнир в Базеле

Анна Горшкова
Корреспондент

Стали известны игроки, которые подтвердили свое участие в турнире в Базеле.

В заявочный лист турнира в вошли следующие теннисисты: Роджер Федерер, Карлос Алькарас, Феликс Оже-Альяссим, Лоренцо Музетти и Доминик Штрикер (wild card).

Турнир ATP 500 в Базеле не проводился последние два года. Действующим чемпионом является Федерер, который завоевал титул в 2019 году. 41-летний теннисист является 10-кратным чемпионом турнира в Базеле.

Соревнования на харде в этом году пройдут с 24 по 30 октября.

Федерер последний раз выходил на корт в июле прошлого года в рамках Уимблдона. На данный момент в активе швейцарца нет очков.

Источник: https://twitter.com/MichalSamulski/status/1567131463518126081?s=20&t=dG3nKmXAakAtd-2mENvViQ
Теннис
Карлос Алькарас
Роджер Федерер
4
1
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Надаль рассказал, что считает самым важным в теннисе

Вместо ATP Cup планируют запустить совместный командный турнир