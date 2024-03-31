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Сегодня, 00:38

Бопанна и Эбден выиграли парный «мастерс» в Майами

Ана Горшкова
Корреспондент
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Представитель Индии Рохан Бопанна и Мэттью Эбден из Австралии выиграли парный «мастерс» в Майами.

В финале они обыграли хорвата Ивана Додига и американца Остина Крайчека со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 10:6. Спортсмены провели на корте 1 час 44 минуты.

В понедельник Бопанна и Эбден займут первую и вторую позиции в парном рейтинге. Индийский теннисист побил свой же рекорд и стал самым возрастным (44 года) чемпионом «мастерса».

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Рохан Бопанна/Мэттью Эбден (Индия/Австралия, 1) — Иван Додиг/Остин Крайчек (Хорватия/США, 2) — 6:7 (3:7), 6:3, 10:6

Теннис
Иван Додиг
Остин Крайчек
Рохан Бопанна
0
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