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Сегодня, 19:14

Орещук: «Ничего не ожидаю от Гончаренко в «Пари НН». Знаю, что команда будет играть от обороны»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался о назначении белорусского специалиста Виктора Гончаренко главным тренером «Пари НН».

«Перемены в Нижнем Новгороде назрели. В клубе новый спортивный директор взял своего тренера. Предыдущий тренер был не его, поэтому с него спрашивать было нельзя. Теперь посмотрим. Гончаренко — хороший тренер, специалист. Чего ожидаю от «Пари НН» под его руководством? Ничего не ожидаю. Я знаю, что команда будет играть от обороны. Осталось еще 19 туров. Если в каждой игре набирать в среднем по очку, то команда должна дойти до переходных матчей», — приводит слова Орещука Legalbet.

Гончаренко сменил на посту главного тренера Сашу Илича. Ранее клуб объявил об увольнении сербского специалиста, который работал с командой с мая.

После 11 туров РПЛ «Пари НН» занимает 12-е место с 11 очками.

Источник: Legalbet
Роман Орещук
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Виктор Гончаренко

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