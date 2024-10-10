Орещук: «Ничего не ожидаю от Гончаренко в «Пари НН». Знаю, что команда будет играть от обороны»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался о назначении белорусского специалиста Виктора Гончаренко главным тренером «Пари НН».

«Перемены в Нижнем Новгороде назрели. В клубе новый спортивный директор взял своего тренера. Предыдущий тренер был не его, поэтому с него спрашивать было нельзя. Теперь посмотрим. Гончаренко — хороший тренер, специалист. Чего ожидаю от «Пари НН» под его руководством? Ничего не ожидаю. Я знаю, что команда будет играть от обороны. Осталось еще 19 туров. Если в каждой игре набирать в среднем по очку, то команда должна дойти до переходных матчей», — приводит слова Орещука Legalbet.

Гончаренко сменил на посту главного тренера Сашу Илича. Ранее клуб объявил об увольнении сербского специалиста, который работал с командой с мая.

После 11 туров РПЛ «Пари НН» занимает 12-е место с 11 очками.