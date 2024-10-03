Роман Сафиуллин сыграет с Бейбитом Жукаевым в первом круге «мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет с представителем Казахстана Бейбитом Жукаевым в первом круге «мастерса» в Шанхае в четверг, 3 октября. Ориентировочное время начала — после 10.50 по московскому времени.

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27-летний Сафиуллин — 69-ая ракетка мира. 23-летний Жукаев занимает 196-е место в рейтинге ATP.

«Тысячник» в Шанхае стартовал 2 октября и завершится 13 октября. Действующий чемпион турнира — польский теннисист Хуберт Хуркач.

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