Роман Сафиуллин поднялся на три позиции в рейтинге ATP

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Российский теннисист Роман Сафиуллин поднялся с 43-го на 40-е место в обновленной версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Даниил Медведев сохранил пятую позицию в рейтинге. Шестым идет россиянин Андрей Рублев. В первую сотню рейтинга из россиян также входят Карен Хачанов (22-е место), Роман Сафиуллин (40), Павел Котов (50) и Аслан Карацев (97).
Первой ракеткой мира остается итальянский теннисист Янник Синнер, на втором месте — испанец Карлос Алькарас, третью строчку за собой сохранил серб Новак Джокович.
Рейтинг АТР от 17 июня:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 9480 очков;
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8580;
3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 8360;
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6885;
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6485;
6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4710;
7 (9). Алекс де Минаур (Австралия) — 4085;
8 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4025;
9 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 3950;
10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3775...
22 (22). Карен Хачанов (Россия) — 1780...
40 (43). Роман Сафиуллин (Россия) — 1097...
50 (51). Павел Котов (Россия) — 944...
97 (92). Аслан Карацев (Россия) — 625.