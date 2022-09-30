Роман Сафиуллин вышел в полуфинал турнира в Тель-Авиве и может сыграть с Джоковичем

Сегодня, 16:07
Россиянин Роман Сафиуллин, занимающий 104-е место рейтинга ATP, переиграл Артура Риндеркнеха из Франции в 1/4 финала турнира в Тель-Авиве в двух сетах — 6:4, 6:1.
Теннисисты провели на корте 1 час 9 минут.
В полуфинале турнира в Израиле российский игрок сразится с сербом Новаком Джоковичем или канадцем Вашеком Поспишилом.
Тель-Авив (Израиль)
Турнир ATP Tel Aviv Watergen Open
Призовой фонд 949 475 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Роман Сафиуллин (Россия) — Артур Риндеркнех (Франция) — 6:4, 6:1