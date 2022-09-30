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Сегодня, 16:07

Роман Сафиуллин вышел в полуфинал турнира в Тель-Авиве и может сыграть с Джоковичем

Иван Шитик
Корреспондент

Россиянин Роман Сафиуллин, занимающий 104-е место рейтинга ATP, переиграл Артура Риндеркнеха из Франции в 1/4 финала турнира в Тель-Авиве в двух сетах — 6:4, 6:1.

Теннисисты провели на корте 1 час 9 минут.

В полуфинале турнира в Израиле российский игрок сразится с сербом Новаком Джоковичем или канадцем Вашеком Поспишилом.

Тель-Авив (Израиль)

Турнир ATP Tel Aviv Watergen Open

Призовой фонд 949 475 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Роман Сафиуллин (Россия) — Артур Риндеркнех (Франция) — 6:4, 6:1

Новак Джокович
Роман Сафиуллин
4
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