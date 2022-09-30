Роман Сафиуллин вышел в полуфинал турнира в Тель-Авиве и может сыграть с Джоковичем

Россиянин Роман Сафиуллин, занимающий 104-е место рейтинга ATP, переиграл Артура Риндеркнеха из Франции в 1/4 финала турнира в Тель-Авиве в двух сетах — 6:4, 6:1. Теннисисты провели на корте 1 час 9 минут. В полуфинале турнира в Израиле российский игрок сразится с сербом Новаком Джоковичем или канадцем Вашеком Поспишилом. Тель-Авив (Израиль) Турнир ATP Tel Aviv Watergen Open Призовой фонд 949 475 долларов Закрытые корты, хард Одиночный разряд Четвертьфинал Роман Сафиуллин (Россия) — Артур Риндеркнех (Франция) — 6:4, 6:1