Сафиуллин сыграет с Синнером на турнире в Пекине

Российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет с итальянцем Янником Синнером во втором круге турнира категории ATP 500 в Пекине в субботу, 28 сентября. Начало — ориентировочно в 10.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Сафиуллин — Синнер с русским комментарием вы можете легально в отдельном плеере по этой ссылке (ссылка доступна без блокировщика рекламы).

23-летний Синнер является первой ракеткой мира и действующим победителем турнира в Пекине. 27-летний Сафиуллин занимает 69-е место в мировом рейтинге.