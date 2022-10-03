Рублев прокомментировал шум болельщиков на Astana Open

Россиийский теннисист Андрей Рублев после победы в первом круге турнира АТР 500 в Астане высказался о публике и целях на концовку сезона.

— На самом деле, доволен первым матчем, особенно после паузы в несколько недель, играя с соперником Ласло Джере, которому чуть на US Open не проиграл. Поэтому действительно рад, что удалось выиграть в двух сетах.

В Казахстане очень сильно нравится, чувствую себя как дома. Шум был в мою поддержку и не во время розыгрышей, главное — что болельщики вели себя корректно. Казахстан всегда отличался тем, что теннис очень любят.

Матч с Джере на US Open? Я не сравнивал бы, там игра из пяти сетов, я тоже первые два выиграл (улыбается). Ну и чувствовал себя увереннее. Сезон продолжается, как бы там обидно ни было за проигранный четвертьфинал на US Open. Надо ставить новые цели и работать. Уже скоро Australian Open, придется все забыть. Цель на конец сезона? Конечно, хотелось бы попробовать квалифицироваться на финал Masters, — сказал Рублев.

Россиянин выиграл у серба в двух партиях (6:4, 6:3) и во втором круге встретится с китайцев Чжаном.