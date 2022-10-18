Российский теннисист Шевченко подал обращение на смену спортивного гражданства на казахстанское

Россиянин Александр Шевченко подал обращение на смену спортивного гражданства в Федерацию тенниса Казахстана (ФТК). Об этом сообщается на сайте организации.

«В СМИ появилась информация, что российский теннисист Александр Шевченко сменил спортивное гражданство и отныне будет выступать за Казахстан. Федерация тенниса Казахстана сообщает, что, действительно, в её адрес от Александра Шевченко было обращение. Оно находится на рассмотрении. Нужно принять во внимание, что в Федерацию теннис Казахстана (далее ФТК) регулярно обращаются игроки, которые хотят играть за нашу страну. И каждый случай рассматривается тщательно и взвешенно. Если состоится какой-либо переход под эгидой ФТК, то федерация сообщит об этом своим болельщикам», — говорится в заявлении ФТК.

В своем последнем матче Шевченко проиграл швейцарцу Антуану Белье в первом круге турнира в Стокгольме (Швеция) — 4:6, 2:6.