Рублев вышел в третий круг турнира в Майами

Сегодня, 19:54
Россиянин Андрей Рублев обыграл американца Джеффри Вольфа во втором круге турнира ATP в Майами (США) — 7:6 (7:3), 6:4. Матч длился 1 час и 42 минут.
Рублев сделал 16 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. У Вольфа — 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.
В следующем круге Рублев сыграет с победителем пары Миомир Кецманович (Сербия) — Уго Умбер (Франция).
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 6) — Джеффри Джон Вольф (США) — 7:6 (7:3), 6:4
Денис Шаповалов (Канада, 24) — Гвидо Пелья (Аргентина) — 6:3, 3:6, 6:3