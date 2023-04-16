Рублев победил в финале «Мастерса» в Монте-Карло

Сегодня, 18:18
Россиянин Андрей Рублев обыграл датчанина Хольгера Руне в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) — 5:7, 6:2, 7:5. Матч длился 2 часа 36 минут.
На счету Рублева 5 эйсов, 4 двойных ошибки и 6 реализованных брейк-пойнта из 19. У Руне — 6 эйсов, 9 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.
В решающем сете россиянин отыгрался, проигрывая со счетом 0:3.
Рублев одержал первую победу на турнире ATP-1000. Ранее он выходил в финал Монте-Карло-2021 и Цинциннати-2021.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Андрей Рублев (Россия, 5) — Хольгер Руне (Дания, 6) — 5:7, 6:2, 7:5