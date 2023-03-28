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Сегодня, 19:25

Рублев проиграл Синнеру в 1/8 финала турнира в Майами

Руслан Минаев
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
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Россиянин Андрей Рублев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в 1/8 финала турнира ATP в Майами (США) — 2:6, 4:6. Матч длился 1 час и 12 минут.

Рублев сделал 6 эйсов и допустил 2 двойные ошибки. У Синнера — 8 эйсов, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

В четвертьфинале турнира итальянец сыграет с победителем пары Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды).

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Янник Синнер (Италия, 10) — Андрей Рублев (Россия, 6) — 6:2, 6:4

Теннис
Андрей Рублев
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