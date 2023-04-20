Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Боснии и Герцеговине

Россиянин Андрей Рублев обыграл перуанца Хуана-Пабло Варильяса во втором круге турнира в Баня-Луке (Босния и Герцеговина) — 6:2, 6:2. Встреча длилась 1 час 10 минут.

Чемпион «Мастерса» в Монте-Карло-2023 сделал 3 эйса, допустил одну двойную ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. У Варильяса — 2 эйса, 3 двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2.

Соперником Рублева в четвертьфинале станет Дамир Джумхур из Боснии и Герцеговины.

Баня-Лука (Босния и Герцеговина)

Турнир ATP Srpska Open

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 2) — Хуан Пабло Варильяс (Перу) — 6:2, 6:2