Рублев вышел в полуфинал турнира в Галле

Сегодня, 21:02
Россиянин Андрей Рублев обыграл нидерландца Таллона Грикспура в четвертьфинале турнира ATP в Галле (Германия) — 3:6, 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 41 минуту.
Рублев сделал 12 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. У Грикспура — 16 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 из 6 реализованных брейк-пойнтов.
Рублев реализовал матчбол только с пятой попытки.
За выход в финал Рублев сыграет с Роберто Баутиста Агутом (Испания), который победил Даниила Медведева (7:5, 7:6 (7:3).
Галле (Германия)
Турнир ATP Terra Wortmann Open
Призовой фонд 2 195 175 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Андрей Рублев (Россия, 3) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 3:6, 6:3, 6:4