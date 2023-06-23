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Сегодня, 21:02

Рублев вышел в полуфинал турнира в Галле

Руслан Минаев
Андрей Рублев.
Фото Reuters
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Россиянин Андрей Рублев обыграл нидерландца Таллона Грикспура в четвертьфинале турнира ATP в Галле (Германия) — 3:6, 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 41 минуту.

Рублев сделал 12 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. У Грикспура — 16 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 из 6 реализованных брейк-пойнтов.

Рублев реализовал матчбол только с пятой попытки.

За выход в финал Рублев сыграет с Роберто Баутиста Агутом (Испания), который победил Даниила Медведева (7:5, 7:6 (7:3).

Галле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 195 175 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия, 3) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 3:6, 6:3, 6:4

Теннис
Андрей Рублев
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