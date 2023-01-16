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Сегодня, 10:25

Карацев потерял 30 позиций в обновленном рейтинге ATP

Руслан Минаев
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Россиянин Аслан Карацев потерял 30 позиций после обновления рейтинга ATP — 82.

В первой десятке без изменений: лидер — испанец Карлос Алькарас. Следом идут его соотечественник Рафаэль Надаль, норвежец Каспер Рууд, грек Стефанос Циципас и серб Новак Джокович.

Россияние Андрей Рублев и Даниил Медведев — на 6-й и 8-й строчке.

Рейтинг АТР от 16 января:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6820 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5770;

3 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5720;

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 5715;

5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 5070;

6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 3930;

7 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3895;

8 (8). Даниил Медведев (Россия) — 3860;

9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3545;

10 (10). Хольгер Руне (Дания) — 2876...

20 (20). Карен Хачанов (Россия) — 1885...

82 (52). Аслан Карацев (Россия) — 635...

97 (98). Роман Сафиуллин (Россия) — 563.

Теннис
Андрей Рублев
Аслан Карацев
Даниил Медведев
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