Карацев потерял 30 позиций в обновленном рейтинге ATP

Сегодня, 10:25
Россиянин Аслан Карацев потерял 30 позиций после обновления рейтинга ATP — 82.
В первой десятке без изменений: лидер — испанец Карлос Алькарас. Следом идут его соотечественник Рафаэль Надаль, норвежец Каспер Рууд, грек Стефанос Циципас и серб Новак Джокович.
Россияние Андрей Рублев и Даниил Медведев — на 6-й и 8-й строчке.
Рейтинг АТР от 16 января:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6820 очков;
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5770;
3 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5720;
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 5715;
5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 5070;
6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 3930;
7 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3895;
8 (8). Даниил Медведев (Россия) — 3860;
9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3545;
10 (10). Хольгер Руне (Дания) — 2876...
20 (20). Карен Хачанов (Россия) — 1885...
82 (52). Аслан Карацев (Россия) — 635...
97 (98). Роман Сафиуллин (Россия) — 563.