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Сегодня, 18:30

Медведев: «Сонего очень хорош на грунте — где всегда сложно играть»

Руслан Минаев
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над итальянцем Лоренцо Сонего (6:3, 6:2) во втором круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

«Каждый матч [на грунте] сложен, но иногда у меня получается сыграть хорошо. Мне удалось хорошо сыграть против очень сильного игрока на грунте. Лоренцо очень силен. Здесь, в Монте-Карло, было много итальянцев и французов в толпе, так что было весело.

На грунте все по-другому, но уверенность есть уверенность. Цель всегда та же — побеждать. Надеюсь, эта уверенность станет большей», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

В третьем круге турнира россиянин сыграет с немцем Александром Зверевым.

Теннис
Даниил Медведев
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