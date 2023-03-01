Медведев о плотном графике: «Уверенность в себе важнее усталости»

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над казахстанцем Александром Бубликом во втором круге турнира ATP в Дубае (ОАЭ) — 6:4, 6:2.

«[Отвечая на вопрос о плотном графике] Мне кажется уверенность важнее [усталости], потому что не хочется останавливаться. Если, конечно, вы не чувствуете себя физически плохо.

В Дохе было сложнее после приезда из Европы. Это более длительный перелет, поэтому здесь, в Дубае, я чувствую себя намного лучше в плане физики. [В Дохе] мне, при этом, все равно удавалось хорошо бегать и играть, поэтому я чувствую себя на 100 процентов готовым и с нетерпением жду следующих матчей», — цитирует россиянина пресс-служба ATP.

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с хорватом Борной Чоричем.