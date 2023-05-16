Медведев: «Зверев прибавил, но и я допустил несколько простых ошибок»

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над немцем Александром Зверевым (6:2, 7:6 (7:3) в четвертом круге турнира ATP серии «Мастерс» в Риме.

«[Во втором сете] он прибавил, это уж точно. У нас было несколько длинных розыгрышей и мне следовало сыграть лучше при счете 4:3, я должен был проявить себя лучше после 0:40.

Я допустил несколько простых ошибок, но это теннис, и я знал, что должен продолжать играть. Было непросто, но я сделал сет-пойнт. Я доволен уровнем игры на протяжении всего матча, кроме этого гейма и с нетерпением жду следующего матча», — сказал Медведев на пресс-конференции.

В четвертьфинале Медведев сыграет с немцем Янником Ханфманном, который обыграл россиянина Андрея Рублева.