Сегодня, 09:40
Россиянин Даниил Медведев сохранил лидерство в чемпионской гонке ATP. 21 мая он стал победителем «Мастерса» в Риме, в финале переиграв датчанина Хольгера Руне (7:5, 7:5).
Второе место по-прежнему занимает испанец Карлос Алькарас, третий — серб Новак Джокович.
В топ-10 — россияне Андрей Рублев (6) и Карен Хачанов (9).
Чемпионская гонка ATP от 22 мая:
1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 4300
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 3455
3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 2745
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 2590
5 (5). Янник Синнер (Италия) — 2275
6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 2215
7 (7). Хольгер Руне (Дания) — 2125
8 (8). Тэйлор Фритц (США) — 1825
9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 1540
10 (10). Кэмерон Норри (Великобритания) — 1445
42 (41). Аслан Карацев — 528
57 (56). Александр Шевченко — 444
79 (79). Роман Сафиуллин (все — Россия) — 325