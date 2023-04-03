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Сегодня, 07:39

Медведев возглавил рейтинг Чемпионской гонки ATP, в тройке — Джокович и Алькарас

Руслан Минаев
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports
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Россиянин Даниил Медведев стал лидером рейтинга Чемпионской гонки ATP, набрав 3030 очков.

Экс-первая ракетка мира выиграл турнир серии «Мастерс» в Майами (США). В финале он победил итальянца Янника Синнера в двух сетах — 7:5, 6:3.

Медведев выиграл четвертый турнир в нынешнем сезоне. До этого он побеждал на соревнованиях в Роттердаме (Нидерланды), Дохе (Катар) и Дубаи (ОАЭ).

В тройке рейтинга оказались серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас.

Россиянин Карен Хачанов вошел в топ-10. Его соотечественник Андрей Рублев располагается на 12-й строчке.

Обновленный рейтинг Чемпионской гонки ATP:

1. Даниил Медведев (Россия) — 3030

2. Новак Джокович (Сербия) — 2430

3. Карлос Алькарас (Испания) — 1910

4. Янник Синнер (Италия) — 1735

5. Стефанос Циципас (Греция) — 1570

6. Тэйлор Фритц (США) — 1275

7. Томми Пол (США) — 1265

8. Кэмрон Норри (Великобритания) — 1255

9. Карен Хачанов (Россия) — 1215

10. Фрэнсис Тиафо (США) — 890

12. Андрей Рублев — 885

76. Александр Шевченко (Россия) — 235

86. Роман Сафиуллин (Россия) — 203

130. Павел Котов (Россия) — 149

156. Аслан Карацев (Россия) — 120.

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Карлос Алькарас
Новак Джокович
Янник Синнер
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