Сегодня, 07:39
Россиянин Даниил Медведев стал лидером рейтинга Чемпионской гонки ATP, набрав 3030 очков.
Экс-первая ракетка мира выиграл турнир серии «Мастерс» в Майами (США). В финале он победил итальянца Янника Синнера в двух сетах — 7:5, 6:3.
Медведев выиграл четвертый турнир в нынешнем сезоне. До этого он побеждал на соревнованиях в Роттердаме (Нидерланды), Дохе (Катар) и Дубаи (ОАЭ).
В тройке рейтинга оказались серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас.
Россиянин Карен Хачанов вошел в топ-10. Его соотечественник Андрей Рублев располагается на 12-й строчке.
Обновленный рейтинг Чемпионской гонки ATP:
1. Даниил Медведев (Россия) — 3030
2. Новак Джокович (Сербия) — 2430
3. Карлос Алькарас (Испания) — 1910
4. Янник Синнер (Италия) — 1735
5. Стефанос Циципас (Греция) — 1570
6. Тэйлор Фритц (США) — 1275
7. Томми Пол (США) — 1265
8. Кэмрон Норри (Великобритания) — 1255
9. Карен Хачанов (Россия) — 1215
10. Фрэнсис Тиафо (США) — 890
12. Андрей Рублев — 885
76. Александр Шевченко (Россия) — 235
86. Роман Сафиуллин (Россия) — 203
130. Павел Котов (Россия) — 149
156. Аслан Карацев (Россия) — 120.