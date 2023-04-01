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Сегодня, 11:42

Медведев и Синнер сыграют между собой в шестой раз — в предыдущих пяти победил россиянин

Руслан Минаев
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports
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Россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер сыграют в финале турнира ATP-1000 в Майами (США). Этот матч станет шестым между спортсменами. В предыдущих пяти победу одержал Медведев.

В полуфинале турнира в Майами россиянин обыграл соотечественника Карена Хачанова со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 6:3. Синнер был сильнее испанца Карлоса Алькараса — 7:6 (7:4), 4:6, 2:6.

В последний раз Медведев и Синнер встречались в финале турнира в Роттердаме (Нидерланды) в феврале — тогда Медведев обыграл оппонента со счетом 5:7, 6:2, 6:2.

Финал состоится 2 апреля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Теннис
Даниил Медведев
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