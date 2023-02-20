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Россиянин Даниил Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP. Теннисист переместился с 11-го на 8-е место.
19 февраля Медведев победил в финале турнира ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды), обыграв итальянца Янника Синнера (5:7, 6:2, 6:2). 27-летний россиянин выиграл первый турнир с октября 2022 года.
Россиянин Карен Хачанов опустился с 13-го на 14-е место. Роман Сафиуллин потерял 14 позиций и опустился на 97-е место рейтинга ATP. Аслан Карацев — с 98-го на 101-е.
Обновленный рейтинг АТР от 20 февраля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7070 очков;
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 6480;
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5940;
4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5515;
5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 3860;
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 3815;
7 (7). Тэйлор Фритц (США) — 3660;
8 (11). Даниил Медведев (Россия) — 3250;
9 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3200;
10 (9). Хольгер Руне (Дания) — 3161...
14 (13). Карен Хачанов (Россия) — 2470...
97 (83). Роман Сафиуллин (Россия) — 549...
101 (98). Аслан Карацев (Россия) — 530.