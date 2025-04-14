Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

14 апреля, 06:32

Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP

Руслан Минаев
Даниил Медведев.
Фото AFP
Telegram Дзен

Россиянин Даниил Медведев вернулся в первую десятку рейтинга ATP. Экс первая ракетка мира занял 9-е место, сместив грека Стефаноса Циципаса (16-й) и норвежца Каспера Рууда (10-й).

На 8-е место поднялся Андрей Рублев, который неделей ранее занимал 9-ю строчку.

На три позиции поднялся австралиец Алекс Де Минаур, дошедший до полуфинала «мастерса» в Монте-Карло. Финалисты грунтового турнира итальянец Лоренцо Музетти стал 11-м, а испанец Карлос Алькарас обошел немца Александра Зверева и стал второй ракеткой мира.

Рейтинг ATP от 14 апреля:

1. Янник Синнер (Италия) — 9930

2 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7720

3 (2). Александр Зверев (Германия) — 7595

4. Тэйлор Фритц (США) — 5280

5. Новак Джокович (Сербия) — 4120

6. Джек Дрэйпер (Великобритания) — 3870

7 (10). Алекс Де Минаур (Австралия) — 3535

8 (9). Андрей Рублев (Россия) — 3490

9 (11). Даниил Медведев (Россия) — 3290

10 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 3215

27 (25). Карен Хачанов (Россия) — 1760

73 (68). Роман Сафиуллин (Россия) — 831

4
Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Читайте также
«Флорида» победила «Тампу» в первом матче Кубка Стэнли-2025
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Популярное видео
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Джокович заявил, что мог бы в будущем стать тренером Медведева
Джокович: «Я все еще чувствую желание играть, страсть к соревнованиям всегда при мне»
Жеребьевка в Мадриде: Рублев, Медведев и Андреева узнали первых соперников
Алькарас: «Я уезжаю из Барселоны с гордостью за то, что отдал все силы»
Рублев низко оценивает свои шансы защитить титул на «мастерсе» в Мадриде
Рублев: «Мне не знакомо чувство, когда выигрываешь титул и становишься первым в мире»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя