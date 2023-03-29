Хачанов победил Циципаса и вышел в 1/4 финала турнира в Майами

Сегодня, 00:25
Россиянин Карен Хачанов обыграл грека Стефаноса Циципаса в 1/8 финала турнира ATP в Майами (США) — 7:6 (7:4), 6:4. Игра длилась 1 час и 34 минуты.
Хачанов сделал 5 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. У Циципаса — 11 эйсов, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2.
В четвертьфинале Хачанов сыграет с победителем матча Франсиско Черундоло (Аргентина) — Лоренцо Сонего (Италия).
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Карен Хачанов (Россия, 14) — Стефанос Циципас (Греция, 2) — 7:6 (7:4), 6:4