Хачанов о победе над Рублевым: «У нас с Андреем все складывается хорошо в этом году»

Россиянин Карен Хачанов прокомментировал победу над соотечественником Андреем Рублевым (7:6 (10:8), 6:4) в четвертом круге турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде.

«Мы оба здорово подавали и у нас не было никаких шансов сделать брейк. Тай-брейк был очень важен, я бы сказал, что он был похож на матч в Монте-Карло. [Тогда] он взял первый сет на тай-брейке и начал больше верить во втором сете», — цитирует Хачанова пресс-служба ATP.

Россиянин ответил на вопрос о завтрашнем матче 1/4 финала парного турнира серии «Мастерс» в Мадриде. Хачанов выступит в паре с Рублевым.

«В конце концов матч завершен. Нам нужно какое-то время, чтобы переварить это. Так было в Монте-Карло. Накануне мы играли в парном разряде, проиграли очень напряженный матч, а потом на следующий день он меня обыграл. Через день жизнь продолжается. У нас все складывается хорошо в этом году», — сказал он.

В четвертьфинале турнира Хачанов сыграет с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Александр Зверев (Германия).