Россиянин Котов пробился в третий круг турнира в Софии

Сегодня, 00:06
Российский теннисист Павел Котов вышел в третий круг турнира в Софии. Его соперник, аргентинец Себастьян Баэс отказался от продолжения борьбы после второго сета. Счет матча — 3:6, 7:6 (7:4).
Матч продолжался 1 час 38 минут. 24-летний россиянин 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 3 реализованных из 5 брейк-пойнтов.
Следующим соперником Котова будет венгр Мартон Фучович.
София (Болгария)
Турнир ATP Sofia Open
Призовой фонд 534 555 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Павел Котов (Россия) — Себастьян Баэс (Аргентина, 4) — 3:6, 7:6 (7:4) отказ 2-го игрока