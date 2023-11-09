Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 00:06

Россиянин Котов пробился в третий круг турнира в Софии

Евгений Козинов
Корреспондент
Павел Котов.
Фото AFP
Telegram Дзен

Российский теннисист Павел Котов вышел в третий круг турнира в Софии. Его соперник, аргентинец Себастьян Баэс отказался от продолжения борьбы после второго сета. Счет матча — 3:6, 7:6 (7:4).

Матч продолжался 1 час 38 минут. 24-летний россиянин 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 3 реализованных из 5 брейк-пойнтов.

Следующим соперником Котова будет венгр Мартон Фучович.

София (Болгария)

Турнир ATP Sofia Open

Призовой фонд 534 555 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Павел Котов (Россия) — Себастьян Баэс (Аргентина, 4) — 3:6, 7:6 (7:4) отказ 2-го игрока

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/sofia/2023/
Теннис
Павел Котов
0
Читайте также
Крикет Т20: правила новой олимпийской дисциплины
«Хоккей пока не надоедает, но все когда-то заканчивается». Якупов — о возвращении в родной клуб
Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента России
В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко
Песков сообщил об ответных мерах на передачу активов РФ Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Циципас заявил, что победа в Итоговом турнире ATP для него значит больше, чем титул «Большого шлема»