Россиянин Котов пробился в третий круг турнира в Софии

Российский теннисист Павел Котов вышел в третий круг турнира в Софии. Его соперник, аргентинец Себастьян Баэс отказался от продолжения борьбы после второго сета. Счет матча — 3:6, 7:6 (7:4).

Матч продолжался 1 час 38 минут. 24-летний россиянин 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 3 реализованных из 5 брейк-пойнтов.

Следующим соперником Котова будет венгр Мартон Фучович.

София (Болгария)

Турнир ATP Sofia Open

Призовой фонд 534 555 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Павел Котов (Россия) — Себастьян Баэс (Аргентина, 4) — 3:6, 7:6 (7:4) отказ 2-го игрока